В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции проехал на запрещающий сигнал светофора: видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Соломенском районе Киева наказали водителя автомобиля КИА, проехавшего перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила столичная патрульная полиция, инспекторы догнали и остановили нарушителя. С водителем патрульные провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

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