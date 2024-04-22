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Убийство полицейского в Винницкой области: одному из подозреваемых избирают меру пресечения, видео

16:25, 22 апреля 2024
Прокуратура просит отправить Валерия Василаке под стражу без возможности внести залог.
Убийство полицейского в Винницкой области: одному из подозреваемых избирают меру пресечения, видео
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В понедельник, 22 апреля, в Винницком городском суде началось заседание по избранию меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве полицейского, которое произошло 20 апреля.

Меру пресечения избирают выбирают— Валерию Василаке.

Избрание меры второму подозреваемому Виталию Василаке запланировано на 16:35.

Во время своего выступление прокурор заявил, что Виталий и Валерий хотели покинуть территорию Украины.

 Валерий Василаке заявил, что очень жалеет о содеянном и не против избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Не понимаю, как так произошло. Если бы можно было бы все вернуть, я бы поменял свою жизнь на жизнь полицейского, сколько мне тут осталось», - заявил Василаке.

Обвинение просит отправить Валерия под стражу без возможности внести залог.

Видео из соцсетей

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных задержали 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах. По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.

Добавим, двум военнослужащим, которым работники ГБР уже сообщили о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенном в условиях военного положения, объявили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. 

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