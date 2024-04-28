Практика судов
  1. В Украине

В Карпатах рысь патрулирует границу – видео

23:59, 28 апреля 2024
Рысь в Карпатах «патрулирует» приграничную территорию.
В Карпатах рысь патрулирует границу – видео
Источник фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Карпатах пограничники заметили рысь, прогуливающуюся вдоль границы. О «патрулировании» животным пограничной территории сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Пушистый "умилянт" шагает по своему маршруту вблизи границы и не одобряет попыток его нарушения», – отметили пограничники.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже писала, что на Франковщине спасли мужчину, который 6 дней бродил Карпатами и наткнулся на рысь. Пять ночей мужчина спал под открытым небом, неоднократно слышал диких зверей, а в один из дней наткнулся на рысь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как и за что судили украинских военных в 2023 году: статистика Верховного Суда

За уголовные правонарушения в 2023 году осуждено 5 339 военнослужащих, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Чиновникам местного самоуправления запретят платить меньше «минималки» в 7 тысяч грн

Верховная Рада примет за основу законопроект, которым будет запрещено платить должностным лицам органов местного самоуправления зарплату менее 7 тысяч грн.

Верховная Рада одобрила расширение полномочий БЭБ относительно наказания за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности

Парламент одобрил за основу законопроект, которым расширяются полномочия Бюро экономической безопасности по составлению протоколов за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, проведения личного осмотра и осмотра вещей.

Судья пожаловалась на сотрудников СБУ, которые подстрекали обвиняемую к даче взятки судье

Неприятный инцидент зафиксирован в Ивано-Франковской области.

Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду