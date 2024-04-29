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В результате ракетного удара повреждены здания судебного учреждения Днепропетровщины, фото

12:50, 29 апреля 2024
Пострадавших среди работников суда нет.
В результате ракетного удара повреждены здания судебного учреждения Днепропетровщины, фото
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27 апреля в результате ракетной атаки по Днепропетровщине получили повреждения здания судебного учреждения. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Среди работников органа системы правосудия и сотрудников ССО пострадавших нет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Сумской области в результате авиаудара обломками повреждено здание суда.

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