В результате ракетного удара повреждены здания судебного учреждения Днепропетровщины, фото

Пострадавших среди работников суда нет.

27 апреля в результате ракетной атаки по Днепропетровщине получили повреждения здания судебного учреждения. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Среди работников органа системы правосудия и сотрудников ССО пострадавших нет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Сумской области в результате авиаудара обломками повреждено здание суда.

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