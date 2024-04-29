В центре Киева на флагштоке взвился Военно-Морской Флаг ВСУ, фото

29 апреля 1918 считается началом формирования флота Украины.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице в понедельник, 29 апреля, на флагштоке возле мэрии подняли Военно-Морской Флаг Вооруженных Сил Украины. В КГГА объясняют, что событие приурочено к 106-летию поднятия флагов Украины на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости.

Впервые поднятие украинских флагов произошло 29 апреля 1918 на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости. Этот день считается началом формирования флота Украины.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

По словам спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море.

«В общем, можем говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море. В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива важна, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. По состоянию на сейчас у нас это получается. , но мы должны работать и дальше. Поскольку, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью», - добавил Плетенчук.

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