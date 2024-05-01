россия обстреляла офис Уполномоченного по правам человека в Одессе: фото

В результате российских атак на Одессу повреждено Представительство Уполномоченного ВР Украины по правам человека.

Источник фото: Telegram / Дмитрий Лубинец

Представительство Уполномоченного по правам человека в Одессе стало следующей жертвой обстрела со стороны российской оккупационной армии, который произошел вечером 30 апреля. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«В результате российских атак на город Одесса получило повреждения представительство Уполномоченного ВР Украины по правам человека. На тот момент, к счастью, в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не получил травм", - отметил он.

Лубинец добавил, что для восстановления работы приема посетителей потребуется время, однако уже проводятся работы по ликвидации последствий обстрела.

«Это уже четвертое Представительство, которое подверглось разрушениям от россиян. До этого такое случалось в Харькове, Виннице и Херсоне. Российская агрессия продолжает воевать с гражданским населением, поэтому мир должен помогать нам в борьбе с циничным врагом", - подчеркнул он.

Источник фото: Telegram / Дмитрий Лубинец

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