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Безосновательно изъял у предприятия автомобили: будут судить должностное лицо запорожского военкомата

13:39, 1 мая 2024
Должностное лицо изъяло у предприятия не подлежащие мобилизации транспортные средства на сумму 11 млн грн.
Безосновательно изъял у предприятия автомобили: будут судить должностное лицо запорожского военкомата
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Государственно бюро расследований сообщило, что было завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья.

Отмечается, что в начале российского полномасштабного вторжения офицер военкомата отвечал за мобилизацию транспортных средств, но выбирал автомобили для изъятия на свой вкус.

В марте 2022 года он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась вне территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, на площадке в тот момент не было.

У должностного лица военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов от местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий. Фигуранту удалось с нарушениями изъять только автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Это четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью почти 11 млн грн.

Чиновник обвиняется в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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