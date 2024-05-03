В пяти областях Украины завершается строительства оборонительных рубежей: видео

На 5 направлениях завершается строительство оборонительных фортификаций.

Источник фото: zaborona.com

Министерство обороны Украины сообщило о завершении строительства оборонительных рубежей в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. На завершающем этапе проекты по усилению обороноспособности на этих территориях.

"Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонительных фортификаций подходит к завершению", - отмечается в сообщении от ведомства.

Украина продолжает укреплять свои оборонительные линии на границах, чтобы обеспечить безопасность и защиту страны.

Источник видео: ministry_of_defense_ua

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