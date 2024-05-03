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НБУ запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог товары двойного использования

15:25, 3 мая 2024
В частности, речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях.
НБУ запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог товары двойного использования
Источник фото: ti-ukraine.org
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Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования. В частности, как сообщили в НБУ, речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года №86 (с изменениями).

В НБУ объясняют, что запрет введен во исполнение решения СНБО от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», введенного в действие Указом Президента Украины от 20 апреля 2024 года № 234/2024, с целью содействия безопасности и безопасности стабильности банковской системы, предотвращения кризисных явлений в период введения военного положения.

Соответствующие изменения в постановление Правления НБУ от 25 февраля 2022 года № 23 «О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп» утверждены постановлением Правления НБУ от 2 мая 2024 года № 51.

Изменения в постановление Правления НБУ от 6 марта 2022 года № 39 «Об урегулировании деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг, небанковских финансовых групп, участников платежного рынка, коллекторских компаний и юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации» утверждено постановлением Правления НБУ от 2 мая 2024 года № 53.

Постановления №51 и №53 вступают в силу с 4 мая этого года.

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