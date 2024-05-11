Обострение на Харьковщине: волонтеры эвакуировали из Волчанска 26 животных, видео

Передержку ищут еще для 11 собак и кота.

В Харьковской области враг усилил обстрелы и пытается наступать. На фоне обострения ситуации людей из приграничных регионов эвакуируют. Также волонтеры помогают жителям общин вывезти животных.

Так, Харьковская общественная организация «Спасение животных» 10 мая эвакуировала из Волчанска 26 животных.

"Две собаки — Тоша и Боня — уже встретились со своими хозяевами в Харькове. 5 животных уехали на передержку, 6 щенков забрали на пристройку. Еще для 11 собак и 1 кота нужна передержка", — сообщили волонтеры.

Команда написала, что сегодня, 11 мая, снова едет в Волчанск с двумя экипажами, поскольку заявки на эвакуацию поступают без остановки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 мая в 5 утра произошла попытка прорыва российских войск на линию украинской обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей линии фронта продолжаются тяжелые бои.

Оккупанты уже находятся в 30 километрах от Харькова, сообщили в Институте изучения войны.

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