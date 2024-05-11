На Черниговщине спасли лося, упавшего в водное сооружение: фото

Лось упал в водную постройку и не смог выбраться самостоятельно.

Чрезвычайники Черниговщины получили сообщение об лосе, который упал в водное сооружение и не может выбраться самостоятельно. Как рассказали в ГСЧС Украины, событие произошло в субботу, 11 мая.

Животное было истощено и могло в любую минуту захлебнуться водой.

Следовательно, чрезвычайники обвязали рогатого конструкцией из спасательных веревок и с помощью манипулятора вытащили животное на твердую поверхность.

Лось, как только очнулся от шокового состояния, сразу убежал в лес.

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