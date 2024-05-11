В центре Броваров в Киевской области взорвали гранату: есть пострадавшие, видео

В центре Броваров в Киевской области раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.
«В центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина «Красный маркет» примерно в 20.40 раздался взрыв», - отметил Сапожко.
По предварительной информации, пострадали два человека, один из них сотрудник полиции.
На месте работают правоохранители и медики.
Подробности инцидента выясняются.
По словам очевидцев, мужчина убегал от правоохранителя, а затем взорвал гранату.
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