В центре Броваров в Киевской области взорвали гранату: есть пострадавшие, видео

По предварительной информации, пострадали два человека, один из них сотрудник полиции.

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В центре Броваров в Киевской области раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

«В центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина «Красный маркет» примерно в 20.40 раздался взрыв», - отметил Сапожко.

По предварительной информации, пострадали два человека, один из них сотрудник полиции.

На месте работают правоохранители и медики.

Подробности инцидента выясняются.

По словам очевидцев, мужчина убегал от правоохранителя, а затем взорвал гранату.

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