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В Киевской области произошел смертельный пожар, фото

15:06, 12 мая 2024
В Белой Церкви горел частный дом.
В Киевской области произошел смертельный пожар, фото
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В воскресенье, 12 мая, в г. Белая Церковь Киевской области произошел пожар в доме по улице Героев УПА.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области, горел частный жилой дом.

Во время ликвидации пожара спасателями обнаружено тело погибшего мужчины 1974 года рождения.

В ГСЧС добавили, что на тушение пожара было задействовано 3 единицы техники и 6 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

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