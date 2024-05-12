В ГПСУ зафиксировали рысь, которая контролировала границу, фото

Карпатская рысь продолжает гулять по пограничным тропам.

В украинских горах пограничники зафиксировали гуляющую у границы рысь.

«Карпатская рысь продолжает гулять по пограничным тропам. В этот раз хищник был замечен на участке отдела "Красноильск"», – сообщила ГПСУ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже писала, что на Франковщине спасли мужчину, который 6 дней бродил Карпатами и наткнулся на рысь. Пять ночей мужчина спал под открытым небом, неоднократно слышал диких зверей, а в один из дней наткнулся на рысь.

Перед этим в Госпогранслужбе уже сообщали о рыси, которая гуляет у границы, видео.

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