В Киевской области чрезвычайники спасли котика, который сутки провел на дереве: фото

Спасатели сняли с дерева котика, который сам не мог слезть с ветки.

В пгт Барышевка Киевской области спасатели сняли с дерева кота, который провел на ветке целые сутки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Граждане сообщили в ГСЧС, что на ул. Чехова пушистик не может самостоятельно спуститься с дерева.

«Уже на месте, спасатели узнали от жителей, что кот залез на дерево и целые сутки не может спуститься вниз, а своими силами им не удалось помочь бедняге», - написали в ГСЧС.

Спасатели добрались до котика на лестнице, достали измученное животное и передали его местным жителям.

Ранее во Львове спасли кота, который 11 дней пробыл под завалами дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.