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Ко Дню вышиванки Укрпочта выпустит две особые марки: фото

12:05, 13 мая 2024
Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова.
Ко Дню вышиванки Укрпочта выпустит две особые марки: фото
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По случаю Дня вышиванки 16 мая Укрпочта выпустит две марки – с вышиванками Крыма и Харькова. Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский.

«Вы уже знаете, что у нашей марки есть пророческие качества. Возможно, это уже передалось нашей команде. Когда мы планировали выпуск марки ко Дню вышиванки, мы, конечно, не знали, какой будет ситуация. Но, мне кажется, выбрали именно те регионы, которые нуждаются в нашей поддержке сейчас», – прокомментировал он выпуск этих двух марок.

16 мая Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова.

На «харьковской» марке представлена женская рубашка XIX в., На рукавах которой есть живописное изображение петухов – символа солнца, света, пробуждения жизни.

На «крымской» марке изображена крымскотатарская вышивка (женская главная шаль «марама», середина XIX в.), выполненная в традиционной технике тамбурной вышивки Qasnaq (крымскотатарской «къаснак») с использованием металлизированных (золотых) и шелковых холстов по ниткам.

«У каждого украинского региона свой узор с закодированной историей. Совпадение или нет, в узорах на «харьковской» марке закодирован свет, солнце и пробуждение жизни. Марка с крымскотатарскими орнаментами – неоспоримое доказательство подлинности полуострова, «код народа», который будет жить всегда», – добавил Смелянский.

Спецпогашение марок будет продолжаться 2 дня. 16 мая официальный запуск состоится в Киеве, а 17-го – в Харькове. Марки уже доступны для заказа.

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