В Киеве наказали водителя Audi, который на глазах у полиции проехал на запрещающий сигнал светофора: видео

В столице привлекли к ответственности нарушителей ПДД.

В Шевченковском районе Киева наказали водителя автомобиля Audi, нарушившего правила дорожного движения - проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция столицы, правоохранители провели с водителем профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напоминаем, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, позволяет движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы или из крайней левой полосы на дорогах с односторонним движением при условии предоставления преимущества в движении другим участникам движения, следующие из других направлений на зеленый сигнал светофора.

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