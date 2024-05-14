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В Киеве БЭБ разоблачило сразу 9 игорных заведений в разных районах города, фото

20:09, 14 мая 2024
Залы работали круглосуточно, с нарушением комендантского часа.
В Киеве БЭБ разоблачило сразу 9 игорных заведений в разных районах города, фото
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В Киеве разоблачили сразу 9 незаконных игорных заведений, которые располагались в нежилых помещениях Соломенского, Голосеевского, Дарницкого и других районах города.

Об этом пишут в Бюро экономической безопасности.

В сообщении говорится, что залы работали круглосуточно, с нарушением комендантского часа. Администраторы впускали клиентов только убедившись через камеры видеонаблюдения, что нет правоохранителей.

Правоохранители изъяли более 100 комплектов компьютерной техники, мебель, сетевое оборудование, технику и т.д.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой.

20 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино.

До этого Владимир Зеленский  отреагировал на петицию с призывом ограничить игорный бизнес, которая собрала необходимых 25 тысяч голосов. Как сообщалось, 29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию, где обратил внимание Президента на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Ранее мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена. Также в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей.

Также отметим, что парламентский Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Также Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования.

В частности, как сообщили в НБУ, речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования.

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