В Киевской области из реки Ирпень саперы-водолазы достали российские боеприпасы: фото

В водоеме обнаружили два взрывателя ударного действия для артиллерийских снарядов российского производства.

В Киевской области из реки Ирпень саперы-водолазы достали российские боеприпасы. Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Отмечается, что специалисты группы подводного разминирования продолжают обследовать реку Ирпень.

Так, из водоема в пределах Вышгородского района достали два подрывника к снарядам, оставшимся после российского вторжения.

Саперы работали вблизи села Гута-Межигорская. Реку Ирпень обследовали с помощью миноискателей. В водоеме обнаружили два взрывателя ударного действия для артиллерийских снарядов российского производства. Боеприпасы вывезли на взрывную площадку, где их обезвредили саперы.

«Мины и взрывоопасные предметы унесли и изуродовали множество человеческих жизней. К сожалению, это наша трагическая реальность.

Поэтому помните, что взрывоопасные предметы могут находиться как на суше, так и в воде. Поэтому не купайтесь в местах, которые не определены местными органами власти и могут быть опасны!» — призывали украинцев спасатели.

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