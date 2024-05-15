В Хмельницкой области в местах временного проживания переселенцев обнаружили плесень и нехватку мебели, фото

В ходе проверки выявили ряд нарушений: отсутствие вентиляции, плесень, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние, недостаток мебели и необходимость обустройства кухни.

Иллюстративная фотография. Источник - Конкурент

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В Хмельницкой области обнаружены нарушения в местах временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Там, в частности, была плесень и недостаток мебели. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, мониторинговая группа в Хмельницкой области посетила места временного проживания ВПЛ. Речь идет о Завалийковском дошкольном учебном заведении «Сонечко» и Куровском учебно-воспитательном комплексе «Общеобразовательная школа I-III ступеней – детский сад».

«У них ВПЛ обеспечены мебелью, бытовой техникой, бесплатным проживанием и компенсацией коммунальных расходов», – говорится в сообщении.

При этом там также обнаружили и ряд нарушений: отсутствие вентиляции, плесень, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние, недостаток мебели и необходимость обустройства кухни.

«В этой связи направлены письма с рекомендациями для устранения недостатков. Продолжаем осуществлять мониторинговые визиты», – отметил Лубинец.

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