«Пролетел» на желтый сигнал светофора – получил постановление: в Киеве наказали водителя Audi, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Святошинском районе Киеве наказали водителя Audi, проехавшего перекресток на желтый сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:

- зеленый разрешающий движение;

- желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;

- красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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