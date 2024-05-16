Пограничники показали видео жестоких боев за Волчанск

На видео украинские защитники прорываются на усиление к собратьям.

Фото: suspilne.media

В четверг, 16 мая, Государственная пограничная служба обнародовала кадры боев в окрестностях Волчанска Харьковской области.

Отмечается, что пограничники в составе Сил обороны сражаются с врагом на этом направлении.

На видео видно, как украинские защитники прорываются на усиление к собратьям, несмотря на плотный огонь противника.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Волчанска военному спасло жизнь удостоверение пограничника.

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