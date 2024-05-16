Укрзализныця передала два модернизированных вагона для эвакуации раненых: фото

Вагоны оснащены медицинским оборудованием для экстренной хирургической и реанимационной помощи.

Источник фото: УЗ

Укрзализныця передала еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых. За два года железнодорожниками было переоборудовано уже 68 вагонов, чтобы обеспечить максимально безопасный и комфортный транспорт раненых различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Специализированные вагоны оснащены разнообразным медицинским оборудованием, включая генераторы для автономного питания, кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторы и другую технику, которая позволяет оказывать экстренную хирургическую и реанимационную помощь в дороге.

«Спасибо врачам Командования Медицинских Сил, которые спасают жизни на борту. Спасибо нашим партнерам по оснащению вагонов - БФ «КОЛО». Спасибо всем привлеченным железнодорожникам - вагоноремонтникам, эвакуационным бригадам, машинистам медицинских поездов, диспетчерам", - говорится в сообщении УЗ.

Источник фото: УЗ

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