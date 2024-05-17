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В Днепре на территории храма произошел смертельный пожар, фото

22:00, 17 мая 2024
На территории храма горел жилой дом.
В Днепре на территории храма произошел смертельный пожар, фото
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В Днепре в жилом доме на территории храма в Самарском районе города произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Огонь охватил кровлю отдельно стоящего здания на общей площади 300 кв. м. До прибытия подразделений ГСЧС была спасена женщина, 1956 года рождения.

При ликвидации возгорания из задымленного помещения спасатели вынесли женщину без сознания и передали ее работникам экстренной медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий медиками констатирована смерть женщины, 1960 года рождения.

«Из окна второго этажа с помощью автолестницы чрезвычайники спасли мужчину, 1951 года рождения. Пожар ликвидирован», - пишут спасатели.

Отмечается, что на месте пожара были привлечены 48 спасателей и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

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