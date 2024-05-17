В Запорожье чрезвычайники спасли котенка, оказавшегося в бетонной ловушке: видео

Чтобы освободить котенка, спасателям пришлось делать отверстие в строительной конструкции.

В Запорожье сотрудники ГСЧС спасли котенка, оказавшегося в бетонной ловушке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, хозяева одной из квартир на первом этаже услышали мяуканье за стеной ванной в вентиляционной шахте.

Спасатели сделали отверстие в строительной конструкции, через которое бедняга вылез самостоятельно.

Пушистика передали владельцам квартиры, которые найдут его хозяев.

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