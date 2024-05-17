В Запорожье чрезвычайники спасли котенка, оказавшегося в бетонной ловушке: видео

В Запорожье сотрудники ГСЧС спасли котенка, оказавшегося в бетонной ловушке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам спасателей, хозяева одной из квартир на первом этаже услышали мяуканье за стеной ванной в вентиляционной шахте.
Спасатели сделали отверстие в строительной конструкции, через которое бедняга вылез самостоятельно.
Пушистика передали владельцам квартиры, которые найдут его хозяев.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.