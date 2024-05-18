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Под Киевом обнаружили растяжку с гранатой, оставленную российскими захватчиками, фото

16:19, 18 мая 2024
В лесу села Залесье Броварского района была найдена граната Ф-1.
Под Киевом обнаружили растяжку с гранатой, оставленную российскими захватчиками, фото
Фото: ГСЧС
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В лесу села Залесье Киевской области была найдена граната Ф-1 на растяжке, которую покинули российские захватчики. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Разминирование региона еще не завершено. Боеприпас был уничтожен путем контролируемого подрыва на специальной площадке.

"В лесу села Залесье Броварского района Киевской области наши специалисты обезвредили гранату Ф-1, установленную на растяжке и закрепленную на дереве. Боеприпас был уничтожен путем контролируемого подрыва на специальной площадке", – рассказали спасатели.

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