ГПСУ обнаружила увеличение присутствия медведей рядом с румынской границей, фото

Пограничный наряд заметил на остатках снега следы косолапого и разбросанные на местности вещи.

На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей появилось много медведей. Как этом сообщили в ГПСУ – пограничный наряд заметил на остатках снега следы косолапого и разбросанные на местности вещи.

В ГПСУ отмечают, что хотя и большинство горных маршрутов закрыты, категория желающих их одолеть все-таки имеет место.

«"Туристы" отправляются в высокогорье, обычно распланировав дальнейшее проживание за границей, поэтому и вещей берут с собой немало. А когда ноши становится тяжелее нести, их просто бросают в лесу. Среди оставленного часто есть еда, которая и становится причиной увеличения случаев появления диких зверей», - отмечают в Госпогранслужбе.

Пограничники подчеркивают, что посещение закрытых горных маршрутов вдоль границы может быть опасным для жизни.

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