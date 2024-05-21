В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок, видео

Анналена Бербок посещает Украину уже в седьмой раз с начала полномасштабного российского вторжения.

Во вторник, 21 мая, глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с седьмым с начала полномасштабного вторжения рф визитом, передает n-tv.

Министр прибыла утром с визитом, который традиционно не был анонсирован по соображениям безопасности.

Видео с прибытием министра разместил в соцсети X (Twitter) журналист Spiegel Кристоф Шульт.

«Наша поддержка основана на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия неуклонно стоит на стороне Украины», – заявила она по прибытии.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

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