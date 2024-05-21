ГСЧС обследует прибрежную зону акватории Одесщины, фото

Во время погружения специалисты обнаружили останки, вероятно, взрывоопасных предметов.

В акватории Одесской области идет обследование. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 20 мая на одном из пляжей водолазы и саперы совместно обследовали прибрежную зону Черного моря.

Во время погружения специалисты обнаружили останки, вероятно, взрывоопасных предметов. Их изъяли на берег для дальнейшего уничтожения.

Недавно также стало известно, что в Черкассах для подготовки к летнему сезону водолазы приступили к обследованию дна водоемов в местах массового отдыха. В ГСЧС Украины сообщили, что водолазы области сейчас проводят тщательную проверку дна на акватории Днепра.

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