В Киеве загорелось здание в Голосеевском районе – что известно, фото

Возгорание произошло в 2-этажном отселенном здании с распространением пламени на кровлю.

В Голосеевском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в отселенном здании. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, информация о пожаре на улице Демеевской поступила 21 мая в 12:51.

Спасатели установили, что возгорание произошло в 2-этажном отселенном здании с распространением пламени на кровлю.

Уже в 13.43 пожар ликвидировали.

«Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители», - отметили в ГСЧС.

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