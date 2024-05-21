Александр Усик показал, как выглядит через три дня после боя с Тайсоном Фьюри, фото

Усик показал синяки под глазами и сбитые кулаки после боя с Фьюри.

Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продемонстрировал, как выглядит через три дня после боя с Тайсоном Фьюри.

37-летний украинский боксер опубликовал фото, продемонстрировав свои кулаки, на косточках которых можно увидеть множество гематом от ударов. На лице Усика также видны синяки, а над левой бровью видны пластыри.

Фото: Инстаграм Александра Усика

Напомним, в ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

После поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких ренгтенов. Стало известно, что Александру Усику после боя наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом.

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