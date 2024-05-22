ТЦК, ЦНАП или Резерв+: как обновить данные и не получить штраф

Военнообязанные объяснили, как обновить учетные данные.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Военнообязанные должны обновить учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации. Согласно законодательству, есть три способа для обновления военно-учетных данных через:

ТЦК и СП;

ЦНАПы;

мобильное приложение «Резерв+».

Как правильно уточнить свои данные, пояснили в Офисе Омбудсмана Украины в удобной инфографике ниже:

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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