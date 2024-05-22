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В Харькове произошла драка с участием военнослужащих: официальный комментарий ТЦК, видео

20:17, 22 мая 2024
По данным ТЦК, конфликт начался из-за применения физической силы против военных.
В Харькове произошла драка с участием военнослужащих: официальный комментарий ТЦК, видео
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Во вторник, 22 мая, соцсетями распространилось видео конфликта между гражданскими и мужчинами в военной форме у остановки общественного транспорта.

Харьковский областной территориальный центр комплектования (ТЦК) опубликовал официальный комментарий по поводу конфликта.

Отмечается, что инцидент произошел во время уведомления граждан военнослужащими.

В ТЦК отметили, что конфликт начался из-за применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физическую силу против военнослужащих.

«Провокативные нападения сопровождались грубыми матами и оскорблениями достоинства военных.

При этом распространяется только фрагмент видео по ситуации, указанные выше эпизоды отсутствуют!» — отметили в ТЦК.

Указано, что в результате нападения пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения. В частности, наложены швы на убойную рану в районе скул.

Уточняется, что военнослужащий проходит службу в ТЦК после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года.

«Убеждены, что этому инциденту, произошедшему в присутствии сотрудников Национальной полиции, будет оперативно дана соответствующая правовая оценка.

После возбуждения уголовного производства командование будет оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

В то же время командование и личный состав Харьковского ОТЦК осуждает действия военнослужащих, подвергшихся провоцированию со стороны лиц с неадекватным поведением. У них не было, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние.

Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры», - добавили в ТЦК.

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