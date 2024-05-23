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В пограничной службе сообщили, проверяют ли приложение Резерв+ на границе

09:58, 23 мая 2024
Пограничники пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом.
В пограничной службе сообщили, проверяют ли приложение Резерв+ на границе
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При выезде за границу пограничники не обращают внимание на информацию из программы "Резерв+", а исключительно ориентируются на данные в военном билете военнообязанного гражданина Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Приложение Резерв+ может потребоваться при проверке подлинности военно-учетного документа. Резерв+ используется для обновления данных. 

"Резерв+ исключительно для обновления своих данных и исключительно для граждан, потому что на границе сотрудники ГПСУ не принимают во внимание это приложение", - сказал Демченко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а со временем в случае необходимости.

В Минобороны объяснили, что делать, если в приложении Резерв+ показывает статус «в розыске».

Также стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Добавим, рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Вместе с тем, глав ОСМД уполномочат вручать повестки.

Напомним, с 18 мая на границе у мужчин проверяют военно-учетные документы.

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