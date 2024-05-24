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В Киеве открыли новый пешеходный Мост-Волну: Виталий Кличко показал, как он выглядит, видео

09:57, 24 мая 2024
Мост-Волна соединяет парк «Наталка» и Оболонский остров.
В Киеве открыли новый пешеходный Мост-Волну: Виталий Кличко показал, как он выглядит, видео
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об открытии нового пешеходного моста на Оболони.

Мост-Волна соединяет парк «Наталка» и Оболонский остров.

Как ранее отмечал Кличко, металл для моста был выплавлен на «Азовстале» еще до начала широкомасштабной войны, и столица успела его забрать.

Мост-Волну планировали открыть еще в 2022 году, но помешала война.

Кличко уверен, что зона отдыха нужна людям как место ментального восстановления.

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