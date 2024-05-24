В Киеве открыли мини-скульптуру княгини Ольги с мечом: где она находится, фото

Новая мини-скульптура появилась на Михайловской площади.

Автор фото: Андрей Проц

В Киеве открыли новую мини-скульптуру, посвященную княгини Ольге. Скульптуру создали в пределах проекта «Ищи!», а появилась она на Михайловской площади.

В проекте рассказывают, что в 1911 году скульптор Иван Кавалеридзе создавал по заказу Киевского отдела военно-исторического общества памятник Ольги, который будет стоять на Михайловской площади Киева. В первой версии княгиня представала решительной правительницей с мечом в руках.

Однако этот образ смутил митрополита Киевского и Галицкого Флавиана и автору приказали утихомирить женщину: меч убрать и в руки вложить крест.

Скульптор так и поступил. Но он нашел способ не отбирать меч, он спрятал его от всех под плащ, о чем свидетельствует рука Ольги, которая крепко сжимает его. За эту дерзость его не пригласили на открытие памятки.

Появившаяся в рамках проекта мини-скульптура возвращает княгини ее законное оружие и напоминает, что каждая из нас Ольга, и у каждой из нас свой меч. Им может быть улыбка, молчание, слово, действие.

«У Ольги под плащом меч – это сообщение для каждого украинца и украинки, для каждого нашего друга и особенно врага. Я хочу, чтобы женщины приходили к Ольге за силой, чтобы они чувствовали, что не одиноки. Хочу, чтобы мужчины приводили к ней своих дочерей, сестер и мам — чтобы они видели и осознавали свою силу, свое право на свободу, на действие, на борьбу», – говорит авторка проекта Юлия Бевзенко.

Автор фото: Андрей Проц

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