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На свалку в Киеве выбросили патроны к автомату, фото

22:36, 24 мая 2024
Женщина обнаружила сверток с патронами у мусорных баков.
На свалку в Киеве выбросили патроны к автомату, фото
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В столице киевлянка обнаружила вероятные патроны у мусорных баков. Как сообщили в Патрульной полиции, событие произошло в Святошинском районе. По словам заявительницы, она нашла сверток с патронами.

На месте происшествия инспекторы обнаружили пакет с вероятными патронами к автомату.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу для последующего выяснения всех обстоятельств.

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