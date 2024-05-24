На свалку в Киеве выбросили патроны к автомату, фото

В столице киевлянка обнаружила вероятные патроны у мусорных баков. Как сообщили в Патрульной полиции, событие произошло в Святошинском районе. По словам заявительницы, она нашла сверток с патронами.
На месте происшествия инспекторы обнаружили пакет с вероятными патронами к автомату.
Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу для последующего выяснения всех обстоятельств.
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