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В приложении «Киев Цифровой» произошел масштабный сбой, а в метро образовались очереди: видео

19:44, 24 мая 2024
Приложение «Киев Цифровой» временно не работает.
В приложении «Киев Цифровой» произошел масштабный сбой, а в метро образовались очереди: видео
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В пятницу, 24 мая, в приложении «Киев Цифровой» по техническим причинам возникли сложности в работе, некоторые сервисы не работают.

«Из-за технических проблем могут возникать сложности в работе приложения. Специалисты уже работают, чтобы все стало на свои места», – сообщили в «Киев Цифровой».

В КГГА также заявили, что на турникетах станций метро по техническим причинам временно недоступна оплата проезда по банковской карте.

«Специалисты уже работают над возобновлением работы платежной системы в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщили киевляне в соцсетях, оплатить проезд в метро картой пока невозможно. Также невозможно произвести оплату на терминалах в метро. Из-за сбоя на всех станциях подземки образовались большие очереди.

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