В Одесской области мужчина пытался пересечь границу на детском матрасе с «человеком-пауком», фото

Мужчина хотел переплести Днестр с помощью детского матраса.

Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области пограничники задержали 28-летнего жителя региона, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Турунчук, а в дальнейшем и Днестр. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что маршрут мужчина выбрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой. Для преодоления водной преграды приобрел детский матрас с изображением человека-паука, ласты и собрал небольшой рюкзак.

Мужчину обнаружили и задержали сотрудники пограничного наряда, который патрулировал участок границы на катере.

«За попытку незаконного пересечения государственной границы на жителя города Одессы составлен протокол об административном правонарушении ст. 204-1 КУоАП. Дело направлено в суд», - заявили пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.