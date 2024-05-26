Российский удар по «Эпицентру» в Харькове: появилось видео изнутри гипермаркета в момент удара

Число погибших выросло до 14 человек.

Фото: Суспільне Харків/Євген Гертнер

В сети появились кадры попадания по «Эпицентру» в Харькове. Видео обнародовал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«На видео, с которым сейчас работают следователи, – момент удара. Четко видно, что люди совсем не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами. Сейчас изучаем каждую минуту записей с камер», – отметил Болвинов.

По данным ОВА, число погибших выросло до 14 человек. Тела еще 7 человек пока не обнаружили.

Добавим, в харьковском «Эпицентре» пожар полностью ликвидирован, его ликвидация длилась более 16 часов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

В результате обстрела погибли работники «Эпицентра», многие не выходят на связь.

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