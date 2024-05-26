В Киеве на территории церкви занялся пожар, фото

Спасатели ликвидировали пожар на территории церкви.

В Подольском районе столицы спасатели ликвидировали пожар на территории церкви – произошло возгорание бытового мусора.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, информация о пожаре поступила 25 мая в 20:53. Уже в 21:27 возгорание на площади 20 кв. м ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают правоохранители.

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