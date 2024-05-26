В Киеве произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции, фото

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции.
Как сообщили в Патрульной полиции столицы, автопроисшествие произошло в воскресенье, 26 мая, с участием авто Mazda CX5 и служебного транспортного средства Toyota.
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся со служебным автомобилем. Предварительно, травмировались патрульные.
Медики госпитализировали пострадавших. Детали ДТП выясняют следователи.
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