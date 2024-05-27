На границе с Румынией в автобусе обнаружили книги, напечатанные до 1927 года: фото

Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Красноильск» обнаружили чемодан с более чем 30 старопечатными изданиями. Об этом сообщили в ГПСУ.
Там отметили, что незадекларированные книги перевозил гражданин Украины, направлявшийся в Румынию собственным микроавтобусом.
Книги написаны на венгерском языке, а напечатаны они в период с 1868 по 1927 годы.
Находки были направлены на экспертизу, чтобы определить, составляют ли они культурную или историческую ценность.
Источник фото: dpsu.gov.ua
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