На границе с Румынией в автобусе обнаружили книги, напечатанные до 1927 года: фото

Коллекцию книг на венгерском языке направили на экспертизу.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Красноильск» обнаружили чемодан с более чем 30 старопечатными изданиями. Об этом сообщили в ГПСУ.

Там отметили, что незадекларированные книги перевозил гражданин Украины, направлявшийся в Румынию собственным микроавтобусом.

Книги написаны на венгерском языке, а напечатаны они в период с 1868 по 1927 годы.

Находки были направлены на экспертизу, чтобы определить, составляют ли они культурную или историческую ценность.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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