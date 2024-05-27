В Киеве наказали велосипедиста, который проехал на красный сигнал светофора: видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В центре Киева наказали велосипедиста, который проехал на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили нарушителя. На него было вынесено постановление по ч. 2 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами) КУоАП и правоохранители напомнили гражданину ПДД для велосипедистов.

В полиции напомнили, что согласно п. 6.7 ПДД Украины велосипедисты должны выполнять требования правила дорожного движения, касающиеся водителей или пешеходов.

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