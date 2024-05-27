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Масштабный пожар на парковке в Киеве: сгорело 10 мотоциклов и десятки авто, видео

17:26, 27 мая 2024
В Дарницком районе столицы спасатели ликвидировали пожар на парковке.
Масштабный пожар на парковке в Киеве: сгорело 10 мотоциклов и десятки авто, видео
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Как известно, 27 мая в Дарницком районе Киева вблизи жилого комплекса Great произошел масштабный пожар.

По словам спасателей, пожар был ликвидирован в 15:11. К тушению пожара были привлечены 26 спасателей и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

«Предварительно, в результате пожара сгорело около 30 автомобилей, 1 автобус и около 10 мотоциклов. Принадлежность территории устанавливается», – сообщили спасатели.

В ГСЧС добавили, что жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями.

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