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До границы в прицепе грузовика: в Одесской области задержали уклонистов, видео

23:14, 27 мая 2024
Водитель фуры пытался подбросить к границе группу нелегальных пассажиров.
До границы в прицепе грузовика: в Одесской области задержали уклонистов, видео
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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники задержали четырех мужчин, скрывавшихся в прицепе грузовика.

Отмечается, что водитель фуры пытался подбросить к границе группу нелегальных пассажиров. Инцидент произошел на транзитном участке автодороги «Одесса-Рени».

Правоохранителям было установлено, что четверо мужчин, жители Донецкой, Харьковской, Черкасской и Одесской областей, через знакомых и Интернет вышли на телеграмм-канал дельцов, которые за средства предлагали услуги по незаконному пересечению границы. Получив инструкции, последние прибыли в Одессу. Согласно договоренности, участники противоправной схемы должны были две недели проживать в гостинице и в определенный день и время прибыть к месту, где их будет ожидать водитель «бла-бла-кару».

«А уже при встрече, для конспирации своего замысла, водитель грузовика «любезно» пригласил всех пассажиров занять свои места согласно купленным «билетам» в пустом – комфортабельном полуприцепе. Стоимость такой поездки для каждого составляла 6 тысяч долларов с авансовым платежом в 1000 долларов», - заявили пограничники.

За совершенное всем участникам турне придется отвечать перед законом. В отношении водителя направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

На пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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