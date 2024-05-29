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На рынке в Оболонском районе Киева произошла стрельба, фото

15:02, 29 мая 2024
53-летний мужчина получил выстрел в грудь из пистолета травматического действия.
На рынке в Оболонском районе Киева произошла стрельба, фото
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На днях на одном из столичных рынков в Оболонском районе произошла стрельба. Как сообщили свидетели происшествия, пишут в полиции Киева, неизвестный мужчина в опьяневшем состоянии безосновательно толкнул девушку, на что среагировали ее знакомые и начали вступаться. Во время дальнейшего конфликта мужчина достал пистолет и произвел три выстрела, один из которых попал 53-летнему прохожему в грудь.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а нарушителя – местного жителя 1989 года рождения, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли у него устройство для отстрела резиновых пуль «Форт» и стреляные гильзы.

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

 

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