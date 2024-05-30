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На Закарпатье четверо мужчин с двумя детскими надувными кругами за 16 тысяч долларов планировали переплыть Тису, фото

21:39, 30 мая 2024
Мужчины за $4000 из каждого получили от дельцов только два детских надувных круга и указание направления Тисы.
На Закарпатье четверо мужчин с двумя детскими надувными кругами за 16 тысяч долларов планировали переплыть Тису, фото
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На Закарпатье пограничники задержали 4 мужчин, которые имели при себе 2 надувных детских круга и пытались бежать из страны, переплыв реку Тиса. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Вплавь попасть в Румынию планировали два жителя Львовщины и жители Закарпатья и Тернопольщины.

Установлено, что мужчины обратились за помощью к дельцам, на которых вышли через соцсети. По прибытию в город Тячев мужчину автомобилем подвезли в приграничье и указали направление, где находится река Тиса.

Кроме того, им на четырех дали два надувных детских круга. Сами же организаторы сделки скрылись. За такие услуги правонарушители должны заплатить по 4 тысячи долларов каждый.

За 50 метров до границы мужчины попали в поле зрения пограничного наряда, который нес службу поблизости.

Один из «пловцов» попытался скрыться. Свои намерения он изменил только после совершения нарядом упреждающих выстрелов. Беглеца и его сообщников задержали.

Относительно них составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Кроме того, в отношении нарушителя, проигнорировавшего законные требования пограничного наряда, составлен протокол и по ст.185-10 «Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы». Дела направлены в суд.

Круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин, устанавливается.

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