В Белой Церкви на Киевщине вспыхнул хлебный МАФ, фото

Информация о возгорании торгового помещения поступила в полицию из подразделения ГСЧС.

Информация о возгорании торгового помещения поступила в полицию из подразделения ГСЧС.На Киевщине в Белой Церкви ночью загорелся хлебный МАФ. Как сообщили в полиции области, ночью, 30 мая, из подразделения ГСЧС к правоохранителям поступило сообщение о возгорании торгового помещения.

Заявитель уточнил, что бойцы ГСЧС уже работают на месте.

В полиции сообщили, что, к счастью, пострадавших в результате возгорания нет. Относительно причины возгорания – она станет известна после выводов ГСЧС.

Факт пожара задокументировали правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевщины.

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