Байкеры из Чехии в ходе экстремального путешествия по горам не послышались, как попали в Украину, фото

Иностранцы во время мотопутешествия по территории Румынии решили поехать в горы и не заметили, как оказались в Украине.

Источник фото: ГПСУ

На Закарпатье в горах пограничники Мукачевского отряда задержали двух незаконно попавших в Украину мотоциклистов. Об этом сообщили в ГПСУ.

Мужчин, которые не имели с собой никаких документов, обнаружены во время патрулирования украинско-румынского участка границы. Их доставили в пограничное подразделение.

Как выяснилось, байкеры являются гражданами Чехии. Иностранцы сообщили, что во время мотопутешествия по территории Румынии решили поехать в горы. По словам путешественников, они не заметили, как оказались в Украине, хотя участок обустроен соответствующими элементами пограничной инфраструктуры.

В ГПСУ пишут, что в порядке реадмиссии невнимательных байкеров были вернули в Румынию.

Источник фото: ГПСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.