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Байкеры из Чехии в ходе экстремального путешествия по горам не послышались, как попали в Украину, фото

21:02, 30 мая 2024
Иностранцы во время мотопутешествия по территории Румынии решили поехать в горы и не заметили, как оказались в Украине.
Байкеры из Чехии в ходе экстремального путешествия по горам не послышались, как попали в Украину, фото
Источник фото: ГПСУ
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На Закарпатье в горах пограничники Мукачевского отряда задержали двух незаконно попавших в Украину мотоциклистов. Об этом сообщили в ГПСУ.

Мужчин, которые не имели с собой никаких документов, обнаружены во время патрулирования украинско-румынского участка границы. Их доставили в пограничное подразделение.

Как выяснилось, байкеры являются гражданами Чехии. Иностранцы сообщили, что во время мотопутешествия по территории Румынии решили поехать в горы. По словам путешественников, они не заметили, как оказались в Украине, хотя участок обустроен соответствующими элементами пограничной инфраструктуры.

В ГПСУ пишут, что в порядке реадмиссии невнимательных байкеров были вернули в Румынию.

Источник фото: ГПСУ

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